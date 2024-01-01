Вживані дизельні Mercedes-Benz W124 продають за космічні гроші

ФОТО: Bring a Trailer|
Mercedes-Benz W124 E300
Як повідомляє Carscoops, цей синій W124 продали на аукціоні Bring A Trailer. Екземпляр оснащений рядним шестициліндровим двигуном OM606, який славиться своєю витривалістю. Саме тому автомобілі з малим пробігом, оснащені дизельним двигуном, вважаються дуже рідкісними.
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Попри унікальний низький пробіг, ціна в понад 100 тисяч доларів за цей Mercedes-Benz все одно здається завищеною, враховуючи, що ексклюзивний Mercedes-Benz E500, виготовлений інженерами Porsche, був проданий за аналогічну суму.
Однак, цей екземпляр не є рекордсменом серед W124. Ще один E300 з пробігом в понад 16 тисяч кілометрів, був проданий у 2023 році за 152 607 доларів.
Mercedes-Benz W124 безсумнівно є однією з найвідоміших моделей за всю історію бренду. Він пропонував чудовий дизайн та комфорт у поєднанні з вражаючою стійкістю та еталонною керованістю.
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Проте, чим саме зумовлена така висока ціна й чому колекціонери готові стільки платити за вживані дизельні автівки незрозуміло.