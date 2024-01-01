Чистого бензину не буде: Рада зобов'язала додавати не менше 5% спирту

Верховна Рада ухвалила законопроект №3356-д щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту. Про це, як передає epravda.com.ua, повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, законопроект у цілому підтримали 235 нардепів.

Читайте також: Українські нафтопереробні заводи виступили проти додавання спирту в бензин

Згідно з документом, із травня наступного року у бензині має обов’язково бути рідке біопаливо на рівні не менше 5%. У пояснювальній записці йдеться, що метою законопроекту є створення нормативно-правової бази для розвитку сфери виробництва, обігу та використання рідкого біопалива на транспорті.

Законопроект передбачає запровадження обліку та контролю вмісту біокомпонентів у бензинах, а також - встановлення відповідальності за недотримання квот виробниками, імпортерами та реалізаторами.

При цьому технічні характеристики палива з біокомпонентами обов’язково повинні відповідати вимогам технічних регламентів, гармонізованих європейських стандартів та інших нормативно-правових актів.

Згідно з документом, продаж бензину без біопалива буде каратися штрафом у розмірі семи розмірів прожиткових мінімумів (зараз - 3028 грн) для працездатних осіб за кожні 1000 літрів одержаної для реалізації партії (станом на 2024 рік це понад 21 тис. грн).