Чистого бензина не будет: Рада обязала добавлять не менее 5% спирта

Верховная Рада приняла законопроект №3356-д об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта. Об этом, как передает epravda.com.ua, сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, законопроект в целом поддержали 235 нардепов.

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Согласно документу, с мая следующего года в бензине должно обязательно быть жидкое биотопливо на уровне не менее 5%. В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является создание нормативно-правовой базы для развития сферы производства, обращения и использования жидкого биотоплива на транспорте.

Законопроект предусматривает введение учета и контроля содержания биокомпонентов в бензинах, а также - установление ответственности за несоблюдение квот производителями, импортерами и реализаторами.

При этом технические характеристики топлива с биокомпонентами обязательно должны соответствовать требованиям технических регламентов, гармонизированных европейских стандартов и других нормативно-правовых актов.

Согласно документу, продажа бензина без биотоплива будет наказываться штрафом в размере семи размеров прожиточных минимумов (сейчас - 3028 грн) для трудоспособных лиц за каждые 1000 литров полученной для реализации партии (по состоянию на 2024 год это более 21 тыс. грн).