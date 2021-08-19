Украинские нефтеперерабатывающие заводы заявляют о недопустимости добавления в бензин А-92 топливного биоэтанола. Это ведет к ухудшению качества топлива и указывает на кустарное производство нефтепродуктов.

Об этом заявили на НПЗ "Укртатнафта" и Шебелинском ГПЗ, комментируя программу по добавлению топливного биоэтанола в заводские бензины А-92.

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"Нет никакой необходимости добавлять биоэтанол или другие спиртосодержащие компоненты в товарные бензины заводского производства. Такие манипуляции однозначно приводят к изменению физико-химического состава топлива и ухудшению его качеств по отдельным показателям", – заявил главный технолог Кременчугского НПЗ Юрий Голич.

По его словам, обычно применением таких добавок пытаются "замаскировать" под использование низкооктановых углеводородных соединений неизвестного происхождения при кустарном приготовлении топлива.

"Добавление каких-либо других компонентов за пределами завода может привести к ухудшению качественных характеристик и несоответствию топлива действующим государственным стандартам Украины", – сообщили в госкомпании "Укргаздобыча", которая управляет Шебелинским ГПЗ.

"Шебелинский ГПЗ не несет ответственности за ухудшение качества бензинов при добавлении в товарные автомобильные бензины нашего производства других компонентов за пределами завода", – говорится в комментарии предприятия.

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