Верховная Рада отклонила законопроект об обязательном добавлении биоэтанола в бензин.

Верховная Рада 16 июня не поддержала в первом чтении законопроект №3356 об обязательном добавлении биоэтанола в автомобильные бензины. За законопроект проголосовали 196 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Читайте также: В Украине отменяют льготы при растаможке электромобилей

Парламент 246 голосами отправил проект закона на доработку в комитет. После доработки он может быть повторно вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

Проект закона предусматривает введение с 1 июля 2021 г. обязательной квоты на добавление биокомпонентов в автомобильные бензины на уровне не менее 5% (объемных). С 1 июля 2022 года эта квота должна повыситься до 6%, с 1 июня 2023 года – не менее 7%.

Это требование не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше, а также на бензины, покупаемые Государственным агентством резерва и Министерством обороны.

Несоблюдение квот для операторов розничной торговли грозит штрафом в размере десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (21 020 грн) за каждые 1 000 л, полученных для реализации партии бензинов. Такой же штраф грозит для производителей и импортеров бензинов за каждые 1 000 л, отпущенных для реализации топлива.

Для производителей и импортеров бензинов также предусматривается штраф в размере 200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (420 400 грн) за непредставление до 1 июля следующего отчетного года информации о фактическом содержании биокомпонентов в объемах отпуска бензинов.

Главным контролирующим органом и тем, кто будет следить за содержанием биокомпонентов в моторном топливе, выступит Государственная экологическая инспекция.

Также интересно: Производство авто в Украине упало на 75%​​​​​​​