Верховна Рада відхилила законопроект про обов'язкове додавання біоетанолу в бензин.

Верховна Рада 16 червня не підтримала в першому читанні законопроект №3356 про обов'язкове додавання біоетанолу в автомобільні бензини. За законопроект проголосувало 196 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

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Парламент 246 голосами відправив проект закону на доопрацювання в комітет. Після доопрацювання він може бути повторно винесено на розгляд до сесійної зали.

Проект закону передбачає запровадження з 1 липня 2021 р обов'язкової квоти на додавання біокомпонентів в автомобільні бензини на рівні не менше 5% (об'ємних). З 1 липня 2022 року цю квота повинна підвищитися до 6%, з 1 червня 2023 року - не менше 7%.

Ця вимога не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище, а також на бензини, що купуються Державним агентством резерву і Міністерством оборони.

Недотримання квот для операторів роздрібної торгівлі загрожує штрафом у розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб (21 020 грн) за кожні 1000 л, отриманої для реалізації партії бензинів. Такий же штраф загрожує для виробників і імпортерів бензинів за кожні 1000 л, відпущеного для реалізації палива.

Для виробників та імпортерів бензинів також передбачається штраф в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (420 400 грн) за неподання до 1 липня наступного звітного року інформації про фактичний зміст біокомпонентів в обсягах відпустки бензинів.

Головним контролюючим органом і тим, хто буде стежити за вмістом біокомпонентів в моторному паливі, виступить Державна екологічна інспекція.

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