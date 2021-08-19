Українські нафтопереробні заводи заявляють про неприпустимість додавання в бензин А-92 паливного біоетанолу. Це веде до погіршення якості палива і вказує на кустарне виробництво нафтопродуктів.

Про це заявили на НПЗ "Укртатнафта" і Шебелинському ГПЗ, коментуючи програму по додаванню паливного біоетанолу в заводські бензини А-92.

Читайте також: Верховна Рада не підтримала розбавляння бензину спиртом

"Немає ніякої необхідності додавати біоетанол або інші спиртовмісні компоненти в товарні бензини заводського виробництва. Такі маніпуляції однозначно призводять до зміни фізико-хімічного складу палива і погіршення його якостей за окремими показниками", - заявив головний технолог Кременчуцького НПЗ Юрій Голич.

За його словами, зазвичай застосуванням таких добавок намагаються "замаскувати" використання низькооктанових вуглеводневих сполук невідомого походження при кустарному приготуванні палива.

"Додавання будь-яких інших компонентів за межами заводу може привести до погіршення якісних характеристик та невідповідності палива з діючими державними стандартами України", - повідомили в держкомпанії "Укргазвидобування", що управляє Шебелинським ГПЗ.

"Шебелинський ГПЗ не несе відповідальності за погіршення якості бензинів при додаванні в товарні автомобільні бензини нашого виробництва інших компонентів за межами заводу", - йдеться в коментарі підприємства.

Читайте також: Розбавлене спиртом пальне: за і проти