Які вживані автомобілі найчастіше ввозили в Україну в липні

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у липні 2024 року на першу реєстрацію було подано 20,3 тисячі. У сегменті «пригону» не відбувалося значних стрибків чи просідань, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку. Втім, нинішній показник на 10,2% більший, ніж був у липні-2023, також дещо більший, ніж був місяцем раніше — на 8,3%.

Також цікаво у липні українці купили на 20% більше нових авто

Найпопулярніші марки імпортних авто з пробігом

Як і в сегменті внутрішніх перепродажів, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків липня традиційно очолив бренд Volkswagen, і вкотре з впевненим відривом від суперників за кількістю та часткою на ринку. Автомобілів зі значком VW зареєстрували майже 3 тисячі, що склало 14,6% від загальної кількості.

Друге місце продовжує утримувати Audi, з результатом 1,9 тис. перших реєстрацій та часткою 9,5%. На третьому місці — Nissan (7,6%, 1,5 тис.), далі — Renault з результатом 1,4 тис. та часткою 6,7%. П’яте місце у BMW, чиїх легковиків прибуло 1,3 тис., що складає частку 6,6%.



Топ-20 найпопулярніших марок серед імпортованих легкових авто з пробігом у липні 2024 року

Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону

Лідером «свіжопригнаних» вживаних легковиків залишився Volkswagen Golf. У липні таких привезли 823 шт.

На другому місці Skoda Octavia (681 шт.), на третьому — Volkswagen Passat (619 шт.), який піднявся на сходинку вище у порівнянні з попереднім рейтингом імпорту. Четвертий у списку Voklswagen Tiguan, яких «пригнали» й подали на першу реєстрацію у кількості 572 авто.

Замикає п’ятірку лідерів «свіжопригнаних» легковиків Renault Megane з підсумком 534 легковики.



Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом у липні 2024 р.

У Топ-20 липня, як і у кілька попередніх місяців, присутні три електромобілі: Nissan Leaf, Tesla Model 3 та ще одна Tesla — Model Y. Крім них до загального заліку враховані електричні Volkswagen e-Golf, які поповнили наш автопарк у кількості 209 штук.

Сприяють імпорту електричних авто «нульова» ставка розмитнення та відсутність збору до Пенсійного фонду при першій реєстрації, але стримують перебої з постачанням електроенергії.

Також цікаво складено рейтинг найкращих авто 2024 року

Варто враховувати те, що між розмитненням та першою реєстрацією, що, власне, обліковується у цьому огляді, проходить певний час — від кількох днів до кількох місяців (якщо, наприклад авто зі США потребує ремонту). Тому опрацьовуючи саме перші реєстрації ми бачимо підсумки імпорту з певним запізненням, особливо стосовно автомобілів з країн Америки, Китаю чи Кореї.

Про вантажні електромобілі, які нещодавно отримали пільги у вигляді касування ПДВ на них. Досі ці зміни правил імпорту не надто позначалися на обсягах їхнього імпорту. У липні таких прибуло 73 шт. – приблизно така ж кількість (до 100 шт.), як і в попередні місяці. Цей підсегмент ще набув достатньої популярності через обмежений вибір моделей, їхні характеристики (подібні до характеристик ранніх легковиків групи BEV), та дещо високі ціни.