У липні українці купили на 20% більше нових авто

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано близько 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 20% більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Відносно червня 2024 р. споживча активність на авторинку збільшилась на 24%. До речі, в цьому році більше автомобілів купували тільки у березні.

Лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати Toyota. У липні 1024 нових авто цієї марки поповнили український автопарк. Другим за популярністю брендом, як і у червні, залишається BMW – 628 од. Третій результат у Renault – 587 од. Також в ТОП-5 липня потрапили Skoda (378 од.) та Volkswagen (334 од.). Бестселером місяця знову став Renault Duster (541 од.).

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 39,2 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023р.