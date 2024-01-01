Укр
Ру

В июле украинцы купили на 20% больше новых авто

Рынок новых авто в июле существенно оживился. Возможно это связано с будущим подорожанием авто в результате внедрения украинскими властями дополнительного военного налога 15%.
В июле на 20% вырос рынок новых авто - Auto24

Renault Duster остается самым популярным авто в Украине

Евгений Гудущан
logo1 августа, 10:35
logo0
logo0 мин
РЕКЛАМА

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано около 6,4 тыс. новых легковых авто. Это на 20% больше чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Как повлияет на авторынок введение военного сбора в 15%

Относительно июня 2024 потребительская активность на авторынке увеличилась на 24%. Кстати, в этом году больше автомобилей покупали только в марте.

Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать Toyota. В июле 1024 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк. Вторым по популярности брендом, как и в июне, остается BMW – 628 ед. Третий результат у Renault – 587 ед. Также в ТОП-5 июля попали Skoda (378 ед.) и Volkswagen (334 ед.). Бестселлером месяца снова стал Renault Duster (541 ед.).

Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 39,2 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023г.

#Новости #Aвтобизнес