В июле украинцы купили на 20% больше новых авто

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано около 6,4 тыс. новых легковых авто. Это на 20% больше чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Относительно июня 2024 потребительская активность на авторынке увеличилась на 24%. Кстати, в этом году больше автомобилей покупали только в марте.

Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать Toyota. В июле 1024 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк. Вторым по популярности брендом, как и в июне, остается BMW – 628 ед. Третий результат у Renault – 587 ед. Также в ТОП-5 июля попали Skoda (378 ед.) и Volkswagen (334 ед.). Бестселлером месяца снова стал Renault Duster (541 ед.).

Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 39,2 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023г.