Как повлияет на авторынок введение военного сбора в 15%

Украинский авторынок сейчас переживает не лучшие времена, и это неудивительно во время полномасштабной войны за существование нашего государства. Кроме войны, его развитие сдерживают повышение цен на топливо, курс валюты, который постепенно растет, запрет на пересечение границы мужчинам призывного возраста, “фермеры-активисты” на пограничных пропускных пунктах, и общее снижение покупательной способности граждан. Вскоре может добавиться еще один фактор – военный сбор за первую регистрацию легковых автомобилей.

Облагать 15% сбором новые и подержанные легковушки, которые подлежат первой государственной регистрации, предложено в проекте закона №11416.

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Всего в документе немало предложений по введению военного сбора с разным размером ставок для различных ситуаций - продажа недвижимости, ювелирных изделий, предоставление услуг мобильной связи и тому подобное. Легковые автомобили тоже среди них.

Итак, если этот проект станет законом, для чего нужно выполнить все предусмотренные Регламентом процедуры, и собрать не менее 226 голосов народных депутатов на каждом из двух голосований, и текст документа останется без изменений, тогда дополнительным военным сбором будут облагаться все легковые автомобили, которые подлежат первой государственной регистрации (то есть как новые, так и подержанные "свежепригнанные"), независимо от того, покупает такое авто физическое лицо.

Размер сбора - 15%, дословно "от стоимости легкового автомобиля, определенной в соответствии с договором купли-продажи, договора мены, справки таможенных органов, акта экспертной оценки стоимости автомобиля, других документов, подтверждающих эту стоимость, но не ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации". Платить сбор придется уже после таможенного оформления, а контролировать это будут Сервисные центры МВД.

Как это может повлиять на рынок?

Любое подорожание всегда сдерживает потенциальных покупателей принимать позывные решения о покупке того или иного товара. То есть, при довольно существенном увеличении, на 15% цены автомобиля, следует ожидать более чем пропорционального уменьшения числа желающих их приобрести.

Существующая система налогообложения импорта подержанных легковых авто с ДВС и без дополнительных налогов достаточно сложная: уплачивается пошлина, акциз, НДС, сбор в Пенсионный фонд и ряд сопроводительных платежей - доставка, страхование, таможенно-брокерские услуги, сертификация, банковские комиссии. Добавление еще одного довольно значительного сбора приведет к еще большему замедлению сегмента импорта легковушек с пробегом, и без того работающего с вдвое меньшими темпами (около 20 тыс. авто в месяц), против того, которые были в довоенные времена (+50 тыс. авто в месяц).

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Опираясь на исторические данные, известно, что чем больше различных барьеров устанавливали органы власти для импорта автомобилей, тем чаще возникали коррупционные моменты в касательных органах, заинтересованных в получении частной выгоды от, например, занижение оценочной стоимости автомобиля в документах. Именно коррупция при определении таможенной стоимости авто является одним из основных аргументов принятия проекта о "растаможке в Дії".

Большинство дилеров новых авто сейчас тоже не в лучшем состоянии - не все заводы охотно отгружают автомобили в страну где ведутся активные боевые действия и осуществляются ракетные обстрелы, то есть есть высокие риски. Есть дефицит определенных моделей, или, по меньшей мере, их версий или комплектаций. Все это сдерживает объемы проданных новых авто. Также желает лучшего кредитная поддержка. Поэтому если к этому добавить еще + 15%, также следует ожидать существенного снижения продаж, соответственно и налоговых поступлений.

Таким образом, есть риск, что дополнительный сбор, который сделает новые и подержанные авто неконкурентными по цене с аналогичными или подобными авто на внутреннем рынке, приведет к уменьшению объема импорта подержанных авто на около 50% от и без того низких текущих объемов, примерно такого же уменьшения торгов следует ожидать и в секторе новых авто, прогнозируют в Институте исследований авторынка. Что в результате приведет не к увеличению доходов в бюджет, а к их снижению.

Сегмент электромобилей (новых и подержанных) рискует полностью перейти на внутренний вторичный рынок (без пополнения), поскольку сейчас, в связи с подачей электроэнергии по графикам, найти покупателя на такой товар очень непросто. Если же прибавить к текущим ценам еще 15% - импортированные электромобили просто не будут иметь места на рынке.

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В свою очередь снижение активности в секторах импорта авто может задеть и смежные сферы – автосервисную, АЗС, продажа запчастей, что тоже негативно повлияет на налоговые поступления.

В то же время понимая необходимость поиска дополнительных источников для наполнения бюджета, стоит направлять усилия для их поиска прежде всего на "тенизированные" бизнесы, изъятие различных "схем" обхода налогообложения, после чего прибегать к поднятию налогов для граждан и "белого" бизнеса. И делать это менее радикальными шагами, применяя посильные ставки налогов, в несколько процентов, которые не представляют риска полной остановки того или иного сегмента, как вот автомобильного импорта, выводя его за ценовые рамки конкурентоспособности. Потому что в таком случае проигрывает и бизнес и государство, считают эксперты Института исследований авторынка.