Налоги на автогаз в Украине будут самыми большими в Евросоюзе

Аналитики консалтинговой компании НефтеРынок проанализировали текущие акцизы на топливо в Европе и пришли к выводу, что предложенные Кабмином ставки налога не имеют системного просчета и не соответствуют предложениям ЕС, а следовательно требуют корректировки.

Читайте также: Верховная Рада рассмотрит увеличение налогов на топливо

"Очевидно, произошла ошибка, которую нужно исправить перед голосованием в парламенте. Чиновники взяли средний показатель на бензины и дизтопливо, а вот ставка акциза на LPG предлагается установить самую высокую в Европе (больше существует только в Дании - €300,0 за 1000 л), а базовое соотношение акцизов газа и бензина в Украине в 2028 может возглавить антирейтинг в Европе – 77% при текущем среднем показателе среди всех стран ЕС – 23%", - говорит аналитик НефтеРынка Александр Сиренко.

По расчетам НефтеРынка, директива 2003/96/ЕС предусматривает соотношение минимальных акцизов на бензин и газ на уровне 18,63% при текущих в Украине 24,36%. Кроме того, упомянутая директива позволяет полное или частичное освобождение от налогообложения более экологичных видов энергоресурсов, автомобильного природного газа, LPG и другие. То есть, акциз на газ должен стать меньше, а не расти в 5 раз.

По словам Сиренко, увеличение в более чем в пять раз налога на автогаз будет иметь негативные последствия для рынка топлива. "В отличие от бензина рынок LPG из-за войны пострадал больше всего, потеряв в объемах 40-50%: большинство потребителей автогаза эвакуированы за границу или воюют. Рост цен отобьет желание устанавливать ГБО, соответственно, не будет развития рынка LPG. Но самый большой удар придется по баллонному газу. Плюс шесть гривен на литре, которые предлагает Правительство уже через месяц, остановят все проекты поставок сжиженного газа в баллонах в деоккупированные регионы и не газифицированные области", - уверен аналитик.