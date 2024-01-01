Верховная Рада рассмотрит увеличение налогов на топливо

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога. Его текст опубликован на сайте парламента.

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В частности документом предлагается установить следующие ставки акцизного налога на топливо с 2028 года: на бензин - 359 евро за тысячу литров; на дизельное топливо - 330 евро за тысячу литров; на автогаз - 277 евро за тысячу литров.

Проект предусматривает график ежегодного увеличения таких ставок с июля 2024 года до декабря 2027 года. Согласно ему, на бензины ставки акциза будут расти так: со II полугодия 2024 года - до €242,60/1 000 л, с 2025 года - до €271,70/1 000 л, с 2026 года - до €300,80/1 000 л, с 2027 года - до €329,90/1 000 л, с 2028 года - до €359/1 000 л.

На дизтопливо: со II полугодия 2024 года - до €177,60/1 000 л, с 2025 года - до €215,70/1 000 л, с 2026 года - до €253,80/1 000 л, с 2027 года – до €291,90/1 000 л, с 2028 года - до €330/1 000 л.

На сжиженный газ (пропан или смесь пропана с бутаном): со II полугодия 2024 года - до €165/1 000 л, с 2025 года - до €193/1 000 л, с 2026 года - до €221/1 000 л, с 2027 года - до €249/1 000 л, с 2028 года - до €277/1 000 л.

Напомним, с 1 июля 2023 года налоги на топливо в Украине вернулись на довоенный уровень: НДС - до 20%, акциз на бензин - до 213 евро, на дизтопливо - до 139 евро за 1 000 л. Акциз на автогаз составляет 52 евро за 1 000 л.