Кабмин предлагает повысить налоги на топливо до европейского уровня

Кабинет министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога. Предложение еще должна принять Верховная рада.

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Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram. "Законопроект имеет целью приближение ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленного в ЕС", - написал он

Предлагается установить такие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойли (дизельное топливо) - 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ - 277 евро за 1000 литров. Сейчас эти акцизы составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизельное топливо и 70 евро на газ.