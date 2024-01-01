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Кабмин предлагает повысить налоги на топливо до европейского уровня

Кабмин считает нужным увеличение налоговой нагрузки на топливо, объясняя такое решение европейской практикой.
Кабмин повышает налог на топливо до европейского уровня - Auto24

Налоги на топливо до европейского уровня

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Евгений Гудущан
logo10 мая, 18:58
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Кабинет министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога. Предложение еще должна принять Верховная рада.

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Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram. "Законопроект имеет целью приближение ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленного в ЕС", - написал он

Предлагается установить такие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойли (дизельное топливо) - 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ - 277 евро за 1000 литров. Сейчас эти акцизы составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизельное топливо и 70 евро на газ.

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