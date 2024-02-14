На 60-летнего оператора заправки составили протокол, а 4 тонны горючего изъяли.

В Варашском районе Ровенской области полицейские нашли нелегальную АЗС и изъяли 4 тонны топлива. Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Ривненской области.

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"Вчера, 13 февраля, около 20 часов в поселке Заречное на улице Харьковца полицейские ОП № 2 (пгт Заречное) Вараського РВП задокументировали незаконную деятельность заправки", – говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, в металлическом контейнере было обустроено мини-АЗС, а 60-летний оператор, местный житель, именно отпускал клиенту бензин. Никаких разрешительных документов он полицейским не предоставил.

"Оператор-заправщик объяснил, что не владел ситуацией относительно отсутствия соответствующей лицензии", – сообщили в пресс-службе полиции области. Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли четыре тонны топлива.

Полицейские составили на мужчину административный протокол по ч.1 ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) и направили его на рассмотрение суда.