На 60-річниого оператора заправки склали протокол, а 4 тонни пального вилучили.

У Вараському районі Рівненської області поліцейські знайшли нелегальну АЗС й вилучили 4 тонни пального. Про це повідомляється на сайті ГУ НП у Рівненській області.

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«Учора, 13 лютого, близько 20 години в селищі Зарічне на вулиці Харківця поліцейські ВП № 2 (смт Зарічне) Вараського РВП задокументували незаконну діяльність заправки», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у поліції, у металевому контейнері було облаштовано міні-АЗС, а 60-річний оператор, місцевий житель, саме відпускав клієнту бензин. Жодних дозвільних документів він поліцейським не надав.

«Оператор-заправник пояснив, що не володів ситуацією щодо відсутності відповідної ліцензії», – повідомили у прес-службі поліції області. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили чотири тонни пального.

Поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку провадження господарської діяльності) й спрямували його на розгляд суду.