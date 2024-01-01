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Кабмін пропонує підвищити податки на пальне до європейського рівня

Кабмін вважає за потрібне збільшення податкового навантаження на пальне, пояснюючи таке рішення європейською практикою.
Кабмін підвищує податок на пальне до європейського рівня - Auto24

Податки на пальне до європейського рівня

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Євген Гудущан
logo10 травня, 18:58
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Кабінет Міністрів схвалив проєкт “змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку”. Пропозицію ще має ухвалити Верховна рада.

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Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram. "Законопроект має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС", - написав він

Пропонується встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів. Зараз ці акцизи становлять 215,5 євро на бензин, 139,5 євро на дизельне пальне та 70 євро на газ.

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