Кабмін пропонує підвищити податки на пальне до європейського рівня

Кабінет Міністрів схвалив проєкт “змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку”. Пропозицію ще має ухвалити Верховна рада.

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Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram. "Законопроект має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС", - написав він

Пропонується встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів. Зараз ці акцизи становлять 215,5 євро на бензин, 139,5 євро на дизельне пальне та 70 євро на газ.