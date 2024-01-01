Верховна Рада розгляне збільшення податків на пальне

У Верховній Раді вже зареєстровано проект закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку. Його текст опубліковано на сайті парламенту.

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Зокрема, документом пропонується встановити такі ставки акцизного податку на пальне з 2028 року: на бензин — 359 євро за тисячу літрів; на дизельне пальне — 330 євро за тисячу літрів; на автогаз — 277 євро за тисячу літрів.

Проект передбачає графік щорічного збільшення таких ставок із липня 2024 року до грудня 2027 року. Згідно з ним, на бензини ставки акцизу зростатимуть так: з II півріччя 2024 року — до €242,60/1 000 л, з 2025 року — до €271,70/1 000 л, з 2026 року — до €300,80/1 000 л, з 2027 року — до €329,90/1 000 л, з 2028 року — до €359/1 000 л.

На дизпальне: з II півріччя 2024 року — до €177,60/1 000 л, з 2025 року — до €215,70/1 000 л, з 2026 року — до €253,80/1 000 л, з 2027 року – до €291,90/1 000 л, з 2028 року — до €330/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з II півріччя 2024 року — до €165/1 000 л, з 2025 року — до €193/1 000 л, з 2026 року — до €221/1 000 л, з 2027 року — до €249/1 000 л, з 2028 року — до €277/1 000 л.

Нагадаємо, з 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повернулися на довоєнний рівень: ПДВ — до 20%, акциз на бензин — до 213 євро, на дизпальне — до 139 євро за 1 000 л. Акциз на автогаз становить 52 євро за 1 000 л.