Податки на автогаз в Україні будуть найбільшими в Євросоюзі

Аналітики консалтингової компанії НафтоРинок проаналізували поточні акцизи на пальне в Європі та прийшли до висновку, що запропоновані Кабміном ставки податку не мають системного прорахунку та не відповідають пропозиціям ЄС, а отже потребують корегування.

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«Вочевидь, сталась помилка, яку потрібно виправити перед голосуванням в парламенті. Урядовці взяли середній показник на бензини та дизпальне, а от ставка акцизу на LPG пропонується встановити найвищу в Європі (більше існує тільки в Данії - €300,0 за 1000 л), а базове співвідношення акцизів газу та бензину в Україні у 2028 може очолити антирейтинг в Європі – 77% при поточному середньому показнику серед усіх країн ЄС – 23%», - говорить аналітик НафтоРинку Олександр Сіренко.

За розрахунками НафтоРинку, директива 2003/96/ЄС передбачає співвідношення мінімальних акцизів на бензин та газ на рівні 18,63% при поточних в Україні 24,36%. Крім того, згадана директива дозволяє повне або часткове звільнення від оподаткування більш екологічних видів енергоресурсів, автомобільного природного газу, LPG та інші. Тобто, акциз на газ має стати меншим, а не рости в 5 разів.

За словами Сіренка, збільшення в більше ніж у п'ять разів податку на автогаз матиме негативні наслідки для ринку пального. «На відміну від бензину ринок LPG через війну постраждав найбільше, втративши в обсягах 40-50%: більшість споживачів автогазу евакуйовані за кордон або воюють. Зростання цін відіб’є бажання встановлювати ГБО, відповідно, не буде розвитку ринку LPG. Але найбільший удар прийдеться по балонному газу. Плюс шість гривень на літрі, які пропонує Уряд вже через місяць, зупинять всі проекти поставок скрапленого газу в балонах в деокуповані регіони та не газифіковані області», - впевнений аналітик.