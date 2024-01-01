Новые и подержанные автомобили из-за рубежа подорожают на 15%

Правительство приняло законопроект о повышении ставок военного сбора на целый ряд товаров, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Среди них – ввезенные в Украину и впервые зарегистрированные легковые автомобили.

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По мнению чиновников, внедрение военного сбора на ряд товаров и услуг позволит привлечь в госбюджет дополнительные 140 млрд грн.

Среди прочего, планируется установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости легкового автомобиля (как нового, так и подержанного), которые подлежат первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения автомобилями лиц с инвалидностью (согласно законодательству).

Интересно, что в исключения не вошли ни автомобили для ВСУ и других силовых структур, ни электромобили, которые сейчас ввозятся практически без налогов. Возможно, эти категории товаров лишат уплаты военного сбора при рассмотрении в парламенте. Хотя не исключен вариант, что закон примут без обсуждения. Начало действия этого Закона планируется после принятия и подписания президентом, то есть уже в 2024 году.

Нет никаких сомнений, что информация об этом Законе приведет сначала к оживлению на рынке новых и подержанных авто, а затем – к его стагнации. Подобное уже было в результате так называемой “нулевой растаможки” на ввоз авто в 2022 году, а затем отмены этой нормы.