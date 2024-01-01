На сколько и когда подорожает топливо в результате повышения налогов

Уже с 1 сентября акциз на пропан-бутановую смесь увеличится с 52 до 148 евро за 1000 л, а в 2027 году (после нескольких промежуточных повышений) размер этого налога составит 250 евро/1000 л.

Кстати Верховная Рада подняла налоги на топливо

С первого месяца осени налоговая нагрузка возрастет на:

Бензин +1,58 грн/л

Дизельное топливо +2,07 грн/л

Сжиженный газ +5,22 грн/л

В условиях активно растущего курса иностранных валют,, с начала июня, отмечает "НефтеРынок", ожидается линейное увеличение цен на большинстве АЗС после повышения ставок акциза на топливо. Ряд крупных игроков рынка будет компенсировать увеличение себестоимости топлива путем уменьшения предложений бонусных систем поощрения клиентов, которые в определенных сетях превышают 10% стоимости прейскурантов.

Как изменятся средние цены на АЗС?

(текущая средняя цена + дополнительный акциз = потенциальная новая цена (без учета изменения курса валюты), по информации Института исследований авторынка):

Бензин А-95: 56,68+1,58 = 58,26 грн/л

Дизельное топливо: 52,29+2,07 = 54,36 грн/л

Сжиженный газ: 26,65+5,22 = 31,87 грн/л

При этом, как отмечают аналитики, законопроект №11256-2 по приближению законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога вообще не учитывает рекомендации Директивы Совета 2003/96/ЕС относительно уменьшенной налоговой нагрузки для таких льготных категорий потребления, как сельскохозяйственные, лесничие, садоводческие, рыболовецкие предприятия и хозяйства, стационарные двигатели и строительная техника, транспортные средства, предназначенные для использования вне проезжей части дорог

Например, рекомендованная сниженная минимальная ставка на дизельное топливо по Директиве Совета 2003/96/ЕС для указанных категорий потребителей составляет 21 евро за 1000 л, сравнительно минимальной 330 евро за 1000 л на дизтопливо для автотранспорта.

Пропан-бутан (LPG) для бытового пользования рекомендуется вообще не облагать акцизом. Рекомендуемая ставка на сжиженный газ для отдельных категорий потребителей составляет 41 евро за 1000 кг (до 22 евро за 1000 л при плотности 535 кг/м куб), по сравнению со 125 евро за 1000 кг для автогаза (до 67 евро за 1000 л).