На скільки і коли подорожчає пальне внаслідок підвищення податків

Вже з 1 вересня акциз на пропан-бутанову суміш збільшиться з 52 до 148 євро за 1000 л, а у 2027 році (після кількох проміжних підвищень) розмір цього податку становитиме 250 євро/1000 л.

До речі Верховна Рада підняла податки на пальне

З першого місяця осені податкове навантаження зросте на:

Бензин +1,58 грн/л

Дизельне пальне +2,07 грн/л

Скраплений газ +5,22 грн/л

В умовах курсу іноземних валют, що активно зростає, з початку червня, зазначає «НафтоРинок», очікується лінійне збільшення цін на більшості АЗС після підвищення ставок акцизу на пальне. Низка великих гравців ринку компенсуватиме збільшення собівартості пального шляхом зменшення пропозицій бонусних систем заохочення клієнтів, які в певних мережах перевищують 10% вартості прейскурантів.

Як зміняться середні ціни на АЗС?

(поточна середня ціна+доданий акциз = потенційна нова ціна (без урахування зміни курсу валюти), за інформацією Інституту досліджень авторинку):

Бензин А-95: 56,68+1,58 = 58,26 грн/л

Дизельне пальне: 52,29+2,07 = 54,36 грн/л

Скраплений газ: 26,65+5,22 = 31,87 грн/л

При цьому, як зазначають аналітики, законопроєкт №11256-2 щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку взагалі не враховує рекомендації Директиви Ради 2003/96/ЄС щодо зменшеного податкового навантаження для таких пільгових категорій споживання, як сільськогосподарські, лісничі, садівничі, риболовецькі підприємства та господарства, стаціонарні двигуни та будівельна техніка, транспортні засоби, призначені для використання поза проїжджою частиною доріг загального користування.

Наприклад, рекомендована знижена мінімальна ставка на дизельне пальне за Директивою Ради 2003/96/ЄС для зазначених категорій споживачів становить 21 євро за 1000 л, порівно мінімальною 330 євро за 1000 л на дизпальне для автотранспорту.

Пропан-бутан (LPG) для побутового користування рекомендується взагалі не оподатковувати акцизом. Рекомендована ставка на скраплений газ для окремих категорій споживачів становить 41 євро за 1000 кг (до 22 євро за 1000 л при густині 535 кг/м куб), порівняно зі 125 євро за 1000 кг для автогазу (до 67 євро за 1000 л).