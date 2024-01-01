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Верховна Рада підняла податки на пальне

Український парламент прийняв закон про підвищення акцизного податку на пальне. Ціни на газ, бензин та дизель зростуть найближчим часом.
Рада підняла податки на бензин, газ та дизель- Auto24

Рада підняла податки на пальне

Євген Гудущан
logo18 липня, 14:30
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18 липня парламент прийняв законопроект 11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне. Як зазначає перший заступник голови комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк, правка №267 про газ теж була підтримана. Закон підтримали в цілому 231 народних обранця.

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Метою проекту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, є «приведення законодавства України до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію, з метою встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку, передбачених Директивою № 2003/96/ЄС».

Таким чином, ціна на бензин, дизель та газ зросте вже найближчим часом. Як зазначила народний депутат Ірина Геращенко, «в результаті ціна на бензин і дизель зросте на 1,66 грн за літр вже у вересні. На думку уряду, це несуттєво». Мова йде лише про перший етап дорожчання. Надалі податковий тиск зростатиме ще більше за передбаченим у новому законі графіком.

На думку експертів «Нафторинку», вже 1 вересня поточного року ціни на пальне зростуть наступним чином:

  • бензин: на 1,58 грн/л;
  • дизель: на 2,07 грн/л;
  • газ: на 5,22 грн/л.

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Згідно з графіком послідовного підвищення ставок, який передбачається законом, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином:

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