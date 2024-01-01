Верховна Рада підняла податки на пальне

18 липня парламент прийняв законопроект 11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне. Як зазначає перший заступник голови комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк, правка №267 про газ теж була підтримана. Закон підтримали в цілому 231 народних обранця.

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Метою проекту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, є «приведення законодавства України до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію, з метою встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку, передбачених Директивою № 2003/96/ЄС».

Таким чином, ціна на бензин, дизель та газ зросте вже найближчим часом. Як зазначила народний депутат Ірина Геращенко, «в результаті ціна на бензин і дизель зросте на 1,66 грн за літр вже у вересні. На думку уряду, це несуттєво». Мова йде лише про перший етап дорожчання. Надалі податковий тиск зростатиме ще більше за передбаченим у новому законі графіком.

На думку експертів «Нафторинку», вже 1 вересня поточного року ціни на пальне зростуть наступним чином:

бензин: на 1,58 грн/л ;

; дизель: на 2,07 грн/л ;

; газ: на 5,22 грн/л.

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Згідно з графіком послідовного підвищення ставок, який передбачається законом, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: