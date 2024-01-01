Зеленський підписав закон про підвищення тарифів на "автоцивілку"

Закон про підвищення цін на "автоцивілку" підписано
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19 червня, 11:11
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Як повідомляє Укравтопром новий закон 3720-IX регламентує поступове підвищення розміру страхових сум до розмірів, встановлених в ЄС.
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Упродовж двох років буде поетапно збільшено суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 млн грн.
Також документ формалізує:
- швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим за страховиків-банкрутів;
- більш розширене застосування "європротоколу" без участі поліції;
- порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі необхідному для відновлення транспортного засобу.