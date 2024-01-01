Зеленський підписав закон про підвищення тарифів на "автоцивілку"

Як повідомляє Укравтопром новий закон 3720-IX регламентує поступове підвищення розміру страхових сум до розмірів, встановлених в ЄС.

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Упродовж двох років буде поетапно збільшено суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 млн грн.

Також документ формалізує: