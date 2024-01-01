Рада проголосувала за підвищення податків на пальне в першому читанні

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №11256- 2 про підвищення акцизного податку на пальне. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Читайте також: Комітет Верховної Ради підтримав збільшення податків на пальне: бензин подорожчає до 63 гривень за літр

«За основу саме альтернативний — 227 голосів», — написав він, зазначивши, що набрати їх вдалося лише з третьої спроби.

Зі слів Железняка, це «стара кабмінівська версія закону», у якій акциз на автогаз у 2028 році буде встановлено на рівні €70 за 1 000 літрів.

Згідно з графіком послідовного підвищення ставок, який передбачає законопроєкт №11256- 2, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з II півріччя 2024 року — до €242,60/1 000 л, з 2025 року — до €271,70/1 000 л, з 2026 року — до €300,80/1 000 л, з 2027 року — до €329,90/1 000 л, з 2028 року — до €359/1 000 л.

На дизпальне: з II півріччя 2024 року — до €177,60/1 000 л, з 2025 року — до €215,70/1 000 л, з 2026 року — до €253,80/1 000 л, з 2027 року – до €291,90/1 000 л, з 2028 року — до €330/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з II півріччя 2024 року — до €55,60/1 000 л, з 2025 року — до €59,20/1 000 л, з 2026 року — до €62,80/1 000 л, з 2027 року — до €66,40/1 000 л, з 2028 року — до €70/1 000 л.

Як зазначив народний депутат, ще дві версії законопроєкту, зокрема і урядового, який також передбачав підвищення акцизів на всі види моторного пального, депутати не підтримали.