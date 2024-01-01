Рада проголосовала за повышение налогов на топливо в первом чтении

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11256- 2 о повышении акцизного налога на топливо. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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"За основу именно альтернативный - 227 голосов", - написал он, отметив, что набрать их удалось только с третьей попытки.

По словам Железняка, это "старая кабминовская версия закона", в которой акциз на автогаз в 2028 году будет установлен на уровне €70 за 1 000 литров.

Согласно графику последовательного повышения ставок, который предусматривает законопроект №11256- 2, на бензины ставки акциза будут расти следующим образом: со II полугодия 2024 года - до €242,60/1 000 л, с 2025 года - до €271,70/1 000 л, с 2026 года - до €300,80/1 000 л, с 2027 года - до €329,90/1 000 л, с 2028 года - до €359/1 000 л.

На дизтопливо: со II полугодия 2024 года - до €177,60/1 000 л, с 2025 года - до €215,70/1 000 л, с 2026 года - до €253,80/1 000 л, с 2027 года – до €291,90/1 000 л, с 2028 года - до €330/1 000 л.

На сжиженный газ (пропан или смесь пропана с бутаном): со II полугодия 2024 года - до €55,60/1 000 л, с 2025 года - до €59,20/1 000 л, с 2026 года - до €62,80/1 000 л, с 2027 года - до €66,40/1 000 л, с 2028 года - до €70/1 000 л.

Как отметил народный депутат, еще две версии законопроекта, в том числе и правительственного, который также предусматривал повышение акцизов на все виды моторного топлива, депутаты не поддержали.