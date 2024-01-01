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Зеленский подписал закон о повышении тарифов на "автогражданку"

Подписанный закон предусматривает повышение тарифов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности до европейского уровня.
Закон о повышении цен на "автогражданку" подписан - Auto24

Закон о повышении цен на "автогражданку" подписан

Евгений Гудущан
logo19 июня, 11:11
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Как сообщает Укравтопром новый закон 3720-IX регламентирует постепенное повышение размера страховых сумм до размеров, установленных в ЕС.

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В течение двух лет будет поэтапно увеличены суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц до 1 млн грн на одного пострадавшего и 20 млн грн на один страховой случай, а за вред, причиненный имуществу потерпевших лиц – до 2 млн грн.

Также документ формализует:

  • быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов;
  • более расширенное применение "европротокола" без участия полиции;
  • порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа и осуществления страховых выплат в размере необходимом для восстановления транспортного средства.
#Страхование #Законодательство #Новости