Зеленский подписал закон о повышении тарифов на "автогражданку"

Закон о повышении цен на "автогражданку" подписан
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19 июня, 11:11
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Как сообщает Укравтопром новый закон 3720-IX регламентирует постепенное повышение размера страховых сумм до размеров, установленных в ЕС.
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В течение двух лет будет поэтапно увеличены суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц до 1 млн грн на одного пострадавшего и 20 млн грн на один страховой случай, а за вред, причиненный имуществу потерпевших лиц – до 2 млн грн.
Также документ формализует:
- быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов;
- более расширенное применение "европротокола" без участия полиции;
- порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа и осуществления страховых выплат в размере необходимом для восстановления транспортного средства.