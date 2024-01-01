Зеленский подписал закон о повышении тарифов на "автогражданку"

Как сообщает Укравтопром новый закон 3720-IX регламентирует постепенное повышение размера страховых сумм до размеров, установленных в ЕС.

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В течение двух лет будет поэтапно увеличены суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц до 1 млн грн на одного пострадавшего и 20 млн грн на один страховой случай, а за вред, причиненный имуществу потерпевших лиц – до 2 млн грн.

Также документ формализует: