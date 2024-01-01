Верховная Рада подняла налоги на топливо

18 июля парламент принял законопроект 11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Как отмечает первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк, правка №267 о газе тоже была поддержана. Закон поддержали в целом 231 народных избранника.

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Целью проекта, как отмечается в пояснительной записке к нему, является "приведение законодательства Украины к нормам законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации, с целью установления на уровне национального законодательства идентичных ставок акцизного налога, предусмотренных Директивой № 2003/96/ЕС".

Таким образом, цена на бензин, дизель и газ вырастет уже в ближайшее время. Как отметила народный депутат Ирина Геращенко, "в результате цена на бензин и дизель вырастет на 1,66 грн за литр уже в сентябре. По мнению правительства, это несущественно". Речь идет лишь о первом этапе подорожания.

По мнению экспертов "Нафторынка", уже 1 сентября текущего года цены на топливо вырастут следующим образом:

бензин: 1,58 грн/л ;

; дизель: на 2,07 грн/л ;

; газ: 5,22 грн/л.

В дальнейшем налоговая нагрузка будет расти еще больше по предусмотренному в новом законе графику.

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Согласно графику последовательного повышения ставок, который предусматривается законом, на бензины ставки акциза будут расти следующим образом: