Нові та вживані авто з-за кордону подорожчають на 15%

Уряд ухвалив законопроект про підвищення ставок військового збору на цілу низку товарів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Серед них – ввезені в Україну та вперше зареєстровані легкові автомобілі.

Також цікаво на скільки зросте вартість пального

На думку урядовців, впровадження військового збору на ряд товарів та послуг дозволить залучити до держбюджету додаткові 140 млрд грн.

Серед іншого, планується встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 15% від вартості легкового автомобіля (як нового, так і вживаного), які підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС, крім випадків забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю (згідно з законодавством).

Цікаво, що до виключень не увійшли ані автомобілі для ЗСУ та інших силових структур, ані електромобілі, які нині ввозяться практично без податків. Можливо, ці категорії товарів позбавлять сплати військового збору під час розгляду у парламенті. Хоча не виключений варіант, що закон ухвалять без обговорення. Початок дії цього Закону планується після ухвалення на підписання президентом, тобто вже в 2024 році. Немає жодних сумнівів, що інформація про цей Закон призведе спочатку до пожвавлення на рику нових та вживаних авто, а потім – до його стагнації. Подібне вже було внаслідок так званого “нульового розмитнення” на ввіз авто у 2022 році, а потім скасовування цієї норми.