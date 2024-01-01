Какие подержанные автомобили чаще всего ввозили в Украину в июле

Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в июле 2024 года на первую регистрацию было подано 20,3 тысячи. В сегменте "пригона" не происходило значительных скачков или проседаний, утверждают эксперты Института исследований авторынка. Впрочем, нынешний показатель на 10,2% больше, чем был в июле-2023, также несколько больше, чем был месяцем ранее - на 8,3%.

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Самые популярные марки импортных авто с пробегом

Как и в сегменте внутренних перепродаж, рейтинг "свежепригнанных" подержанных легковушек июля традиционно возглавил бренд Volkswagen, и в очередной раз с уверенным отрывом от соперников по количеству и долей на рынке. Автомобилей со значком VW зарегистрировали почти 3 тысячи, что составило 14,6% от общего количества.

Второе место продолжает удерживать Audi, с результатом 1,9 тыс. первых регистраций и долей 9,5%. На третьем месте - Nissan (7,6%, 1,5 тыс.), далее – Renault с результатом 1,4 тыс. и долей 6,7%. Пятое место у BMW, чьих легковушек прибыло 1,3 тыс., что составляет долю 6,6%.



Топ-20 самых популярных марок среди импортируемых легковых авто с пробегом в июле 2024 года

Самые популярные модели подержанных авто из-за рубежа

Лидером "свежепригнанных" подержанных легковушек остался Volkswagen Golf. В июле таких привезли 823 шт.

На втором месте Skoda Octavia (681 шт.), на третьем - Volkswagen Passat (619 шт.), который поднялся на ступеньку выше по сравнению с предыдущим рейтингом импорта. Четвертый в списке Voklswagen Tiguan, которых "пригнали" и подали на первую регистрацию в количестве 572 авто.

Замыкает пятерку лидеров "свежепригнанных" легковушек Renault Megane с итогом 534 легковушки.



Топ-20 самых популярных импортных авто с пробегом в июле 2024 г.

В Топ-20 июля, как и в несколько предыдущих месяцев, присутствуют три электромобиля: Nissan Leaf, Tesla Model 3 и еще одна Tesla - Model Y. Кроме них в общий зачет учтены электрические Volkswagen e-Golf, которые пополнили наш автопарк в количестве 209 штук.

Способствуют импорту электрических авто "нулевая" ставка растаможки и отсутствие сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации, но сдерживают перебои с поставками электроэнергии.

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Стоит учитывать то, что между растаможкой и первой регистрацией, что, собственно, учитывается в этом обзоре, проходит определенное время - от нескольких дней до нескольких месяцев (если, например авто из США требует ремонта). Поэтому обрабатывая именно первые регистрации мы видим итоги импорта с определенным опозданием, особенно в отношении автомобилей из стран Америки, Китая или Кореи.

О грузовых электромобилях, которые недавно получили льготы в виде кассования НДС на них. До сих пор эти изменения правил импорта не слишком сказывались на объемах их импорта. В июле таких прибыло 73 шт. – примерно такое же количество (до 100 шт.), как и в предыдущие месяцы. Этот подсегмент еще приобрел достаточную популярность из-за ограниченного выбора моделей, их характеристики (подобные характеристикам ранних легковушек группы BEV), и несколько высокие цены.