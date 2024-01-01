Составлен рейтинг лучших электромобилей 2024 года

Американское издание Consumer Reports, на которое ссылается focus.ua, опубликовало новый рейтинг качества авто. На этот раз эксперты определили лучшие электромобили 2024 года.
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В Consumer Reports не меняют методику исследований. Как и раньше, эксперты опрашивают владельцев авто и проводят тесты. Из 50 испытанных электрокаров только 14 моделей получили рекомендацию. Среди них есть как массовые, так и премиальные электромобили 2024 года, а больше всего моделей-победителей - у концерна Hyundai-Kia.
Абсолютным победителем в рейтинге стал электрокроссовер Kia EV9, который набрал 98 баллов из 100 возможных. Второе место занял BMW iX, который BMW iX победил в сегменте электрокроссоверов премиум-класса.
Лучшие премиальные электрокроссоверы 2024 года:
- BMW iX - 84 балла.
- Genesis GV60 - 75.
- Lexus RZ - 74.
- Audi Q4 e-tron - 71.
- Audi Q8 e-tron - 70.
Лучшие электрокроссоверы 2024 года:
- Kia EV6 - 77 баллов.
- Tesla Model Y - 72.
- Kia Niro Electric - 71.
- Nissan Ariya - 70.
- Ford Mustang Mach-E - 70.
Среди массовых легковых электрокаров отметили Hyundai Ioniq 6 (83 балла), а среди премиальных - BMW i4 (83 балла) и Porsche Taycan (76).
Кстати, недавно лучшие электрокроссоверы определили и в Европе, причем тот рейтинг существенно отличается от американского.