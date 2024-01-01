ТОП 10 самых популярных новых авто в Украине: рейтинг

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2 июля, 14:10
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Несмотря на общее уменьшение продаж автомобилей французской марки Renault, ее кроссовер Duster в июне стал бестселлером украинского рынка новых легковых авто, сообщает Укравтопром.
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Предыдущий лидер рынка - Toyota RAV-4 продемонстрировал второй результат. А "бронзу" месяца неожиданно получил электромобиль Honda M-NV.
В ТОП-10 новых легковушек июня 2024 года вошли:
- Renault Duster - 447 ед.;
- Toyota RAV-4 - 424 ед.;
- Honda M-NV - 140 ед.;
- Toyota Camry - 138 ед.;
- BMW X5 - 115 ед.;
- Suzuki SX4 - 114 ед.;
- Mitsubishi L200 - 113 ед.;
- Mazda CX5 - 111 ед.;
- KIA Sportage - 107 ед.;
- BMW 3 - 104 ед.
За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% июньского рынка новых легковушек.