Самые популярные дизельные авто в Украине: рейтинг

В апреле автопарк Украины пополнили 6,2 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это почти на 10% меньше, чем в прошлом году.

Читайте также: Названы самые популярные дизельные авто Украины

Из них: 1,4 тыс. ед. новых (+10%) и 4,8 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-14%). На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 24% продаж, как и в апреле 2023г. Среди ввозимых подержанных авто доля дизельных машин также составила 24%, но это на 12 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster - 372 ед.; BMW X3 - 128 ед.; Toyota Land Cruiser Prado - 125 ед.; Volkswagen Touareg - 111 ед.; BMW X4 - 71 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто: