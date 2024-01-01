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Самые популярные дизельные авто в Украине: рейтинг

Продажи дизельных автомобилей занимают четверть рынка. Это касается как новых, так и подержанных моделей.
Какие дизели покупают украинцы: рейтинг - Auto24

Renault Duster остается самым популярным авто в Украине

Евгений Гудущан
logo21 мая, 10:55
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В апреле автопарк Украины пополнили 6,2 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это почти на 10% меньше, чем в прошлом году.

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Из них: 1,4 тыс. ед. новых (+10%) и 4,8 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-14%). На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 24% продаж, как и в апреле 2023г. Среди ввозимых подержанных авто доля дизельных машин также составила 24%, но это на 12 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

  1. Renault Duster - 372 ед.;
  2. BMW X3 - 128 ед.;
  3. Toyota Land Cruiser Prado - 125 ед.;
  4. Volkswagen Touareg - 111 ед.;
  5. BMW X4 - 71 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

  1. Renault Megane - 485 ед.;
  2. Skoda Octavia - 343 ед.;
  3. Volkswagen Passat - 324 ед.;
  4. Nissan Qashqai - 297 ед.;
  5. Volkswagen Golf - 169 ед.
#Aвтобизнес #Новости

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