Самые популярные дизельные авто в Украине: рейтинг

Renault Duster остается самым популярным авто в Украине
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21 мая, 10:55
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В апреле автопарк Украины пополнили 6,2 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это почти на 10% меньше, чем в прошлом году.
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Из них: 1,4 тыс. ед. новых (+10%) и 4,8 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-14%). На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 24% продаж, как и в апреле 2023г. Среди ввозимых подержанных авто доля дизельных машин также составила 24%, но это на 12 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster - 372 ед.;
- BMW X3 - 128 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 125 ед.;
- Volkswagen Touareg - 111 ед.;
- BMW X4 - 71 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane - 485 ед.;
- Skoda Octavia - 343 ед.;
- Volkswagen Passat - 324 ед.;
- Nissan Qashqai - 297 ед.;
- Volkswagen Golf - 169 ед.