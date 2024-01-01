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Найпопулярніші дизельні авто в Україні: рейтинг

Продажі дизельних автомобілів займають чверть ринку. Це стосується як нових, так вживаних моделей.
Які дизелі купують українці: рейтинг - Auto24

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні

Євген Гудущан
logo21 травня, 10:55
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У квітні автопарк України поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це майже на 10% менше, ніж торік.

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З них: 1,4 тис. од. нових (+10%) та 4,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-14%). На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023р. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 24%, але це на 12 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  1. Renault Duster - 372 од.;
  2. BMW X3 - 128 од.;
  3. Toyota Land Cruiser Prado - 125 од.;
  4. Volkswagen Touareg - 111 од.;
  5. BMW X4 - 71 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. Renault Megane - 485 од.;
  2. Skoda Octavia - 343 од.;
  3. Volkswagen Passat - 324 од.;
  4. Nissan Qashqai - 297 од.;
  5. Volkswagen Golf - 169 од.
#Автобізнес #Новини

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