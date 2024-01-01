У квітні автопарк України поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це майже на 10% менше, ніж торік.

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З них: 1,4 тис. од. нових (+10%) та 4,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-14%). На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023р. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 24%, але це на 12 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster - 372 од.; BMW X3 - 128 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 125 од.; Volkswagen Touareg - 111 од.; BMW X4 - 71 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто: