Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні
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21 травня, 10:55
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У квітні автопарк України поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це майже на 10% менше, ніж торік.
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З них: 1,4 тис. од. нових (+10%) та 4,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-14%). На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023р. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 24%, але це на 12 відсоткових пунктів менше, ніж торік.
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- Renault Duster - 372 од.;
- BMW X3 - 128 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 125 од.;
- Volkswagen Touareg - 111 од.;
- BMW X4 - 71 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane - 485 од.;
- Skoda Octavia - 343 од.;
- Volkswagen Passat - 324 од.;
- Nissan Qashqai - 297 од.;
- Volkswagen Golf - 169 од.