У першому кварталі цього року дизельні моделі зайняли чверть ринку.

У І кв. 2024р. автопарк України поповнили понад 19 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром.

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Це на 19% більше, ніж торік.З них: 4,2 тис. од. нових (+84%) та 14,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (+8%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили чверть продажів (у І кв. 2023р. їх частка була 20%). Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 27%, проти 35% торік.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster - 1505 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 298 од.; Toyota Hilux - 273 од.; Volkswagen Touareg - 198 од.; Skoda Kodiaq - 171 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто: