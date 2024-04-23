У першому кварталі цього року дизельні моделі зайняли чверть ринку.
У І кв. 2024р. автопарк України поповнили понад 19 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром.
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Це на 19% більше, ніж торік.З них: 4,2 тис. од. нових (+84%) та 14,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (+8%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили чверть продажів (у І кв. 2023р. їх частка була 20%). Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 27%, проти 35% торік.
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- Renault Duster - 1505 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 298 од.;
- Toyota Hilux - 273 од.;
- Volkswagen Touareg - 198 од.;
- Skoda Kodiaq - 171 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane - 1309 од.;
- Skoda Octavia - 1052 од.;
- Volkswagen Passat - 1040 од.;
- Nissan Qashqai - 757 од.;
- Volkswagen Golf - 525 од.