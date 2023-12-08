Провідний виробник британських електромобілів London Electric Vehicle Com (LEVC) на своєму сайті повідомив, що половина культових лондонських чорних таксі тепер - електричні.

Всього столичний автопарк нараховує 15 000 таксі. Кількість машин з дизельними ДВЗ поступово зменшується, поступаючись акумуляторній техніці. За п’ять років, а перше акумуляторне таксі тут з’явилося у 2018 році, йшло невпинне зростання е-сегменту. Лише за останній місяць рухомий склад таксопарків збільшив кількість акумуляторної техніки на 10%.

Станом на 1 грудня ц. р. на вулицях Лондона вже надають таксомоторні послуги понад 7 970 машин з нульовим рівнем викидів (ZEC). В основному це машини серії ТХ, завдяки яким вдалося запобігти потраплянню в атмосферу Землі понад 200 000 тонн шкідливих викидів CO 2 . Якщо перекласти цей показник у більш зрозуміле порівняння, то це еквівалент 111 000 рейсів з Лондона до Сіднея.

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Компанія виготовила понад 10 000 своїх революційних електричних таксі eCity TX, які були продані по всьому світу. Однак значна частина таких машин все-таки працює в Лондоні й число замовників зі столиці постійно зростає.

"Лондонські чорні таксі визнані в усьому світі, і ми пишаємося тим, що так багато водіїв допомагають очистити наше повітря, керуючи автомобілями з нульовим рівнем викидів (ZEC). Досягнення цієї віхи є чудовим віддзеркаленням того, як Лондон наполегливо працює над тим, щоб стати більш екологічним, екологічно чистим містом", — розповіла директор відділу ліцензування та регулювання Лондона Хелен Чепмен.

Електричні таксі TX від LEVC — це доступний і інклюзивний автомобіль для всіх, незалежно від віку чи фізичної форми. Завдяки гнучкому простору для шести пасажирів, транспортний засіб включає вбудований пандус для інвалідних колясок. Це дає можливість TX розмістити інвалідний візок "обличчям вперед" – не кожне таксі такого типу для цього пристосоване. Технологія eCity TX забезпечує чистий запас ходу EV 125,5 км.

Варто сказати, що ці електромобілі мають додатковий запас ходу (REEV). Машини працюють виключно на електриці, але мають невеличкий допоміжний бортовий генератор (від 1,5-літрового бензинового двигуна), що більше відомий як Range Extender. За потреби Range Extender заряджає акумулятор Drive Battery, що живить електричний приводний двигун для руху коліс. При цьому Range Extender діє лише як джерело живлення для забезпечення електрикою акумулятора Drive, збільшуючи радіус дії.

Володіти дизельним таксомотором в Лондоні нині уже збитково. Якщо водії електротаксі не сплачують екологічний збір, то власники транспортних засобів, що забруднюють навколишнє середовище, мають сплачувати щоденну ставку у розмірі £12,50, тобто 553,5 грн.



Фото/відео: LEVC (London Electric Vehicle Company)