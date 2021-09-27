Тайська компанія перетворює свої недієві автомобілі на "городи", овочі з яких годують водіїв, що лишились без роботи в умовах карантину.

У Таїланді триває загострення коронавірусної епідемії, посилились карантинні заходи, а служби таксі втратили роботу. Багато водіїв повернулись із мегаполісів у містечка і села, з яких вони родом, аби прохарчувати себе. А одна таксомотна компанія з Бангкоку перетворила свій парк автомобілів на гігантський город.

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“Це наш останній варіант. Нам потрібно вирощувати овочі на даху цих таксі. Ми ще маємо позики на деякі таксі, іноді на суму близько 21 000 доларів США, які ми взяли у 2019 чи 2020 році. Ці машини просто стоять тут без діла, тож ми вирішили, що вирощуватимемо на них овочі”, – пояснив Тапакорн Ассавалерткун, чоловік, який допомагає керувати овочевим таксі-кооперативом Ratchaphruek Taxi Cooperative, в інтерв'ю France 24.

Кмітливе антикризове рішення справді може допомогти компанії та її співробітникам залишитись “на плаву”. Парк таксі в Бангкоку складається, переважно, з седанів Toyota пізньої моделі. Робітники перетворили Camry та Corolla на грядки, розстеливши брезент на даху машин. На цих імпровізованих грядках вирощуються перець чилі, баклажани та кабачки. А ще тут вирощують жаб – прямо в автомобільних шинах, заповнених водою.

Вирощені овочі та жаби будуть використовуватись для годування працівників. Ассавалерткун сподівається продати надлишки на місцеві продовольчі ринки, щоб допомогти утримати свою компанію та її працівників на плаву до відновлення основної діяльності таксомоторної служби.