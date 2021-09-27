Тайская компания превращает свои недейственные автомобили на "огороды", овощи из которых кормят водителей, которые остались без работы в условиях карантина.

В Таиланде продолжается обострение коронавирусной эпидемии, усилились карантинные мероприятия, а службы такси потеряли работу. Многие водители вернулись из мегаполисов в города и села, из которых они родом, чтобы прокормить себя. А одна таксомотная компания из Бангкока превратила свой парк автомобилей на гигантский огород.

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"Это наш последний вариант. Нам нужно выращивать овощи на крыше этих такси. У нас еще есть ссуды на некоторые такси, иногда на сумму около 21 тысячи долларов США, которые мы приняли в 2019 или 2020 году. Эти машины просто стоят здесь без дела, поэтому мы решили, что будем выращивать на них овощи", – пояснил Тапакорн Ассавалерткун, мужчина, который помогает управлять овощным такси-кооперативом Ratchaphruek Taxi Cooperative, в интервью France 24.

Сообразительное антикризисное решение действительно может помочь компании и ее сотрудникам остаться "на плаву". Парк такси в Бангкоке состоит, преимущественно, из седанов Toyota поздней модели. Рабочие превратили Camry и Corolla на грядки, расстелив брезент на крыше машин. На этих импровизированных грядках выращиваются перец чили, баклажаны и кабачки. А еще здесь выращивают лягушек – прямо в автомобильных шинах, заполненных водой.

Выращенные овощи и лягушки будут использоваться для кормления работников. Ассавалерткун надеется продать излишки на местные продовольственные рынки, чтобы помочь удержать свою компанию и ее работников на плаву к восстановлению основной деятельности таксомоторной службы.