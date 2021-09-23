Все они попали в снежный шторм в порту прибытия и были признаны непригодными для ремонта.

В канадском городе Ванкувер уже шесть лет ждут утилизации около 3 тысяч новеньких автомобилей BMW и Mini. На вид машины абсолютно целы, но внутри они разрушены.

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В 2015 году партию автомобилей отправили по морю в Канаду. Прибыв в порт Галифакс, судно попало в шторм, из-за чего машины были повреждены водой и солью. Поэтому совершенно новые автомобили пришлось отозвать. Эксперты пришли к выводу, что влияние соленой воды может привести к ряду серьезных проблем, включая повреждение электрических систем.

Расходы на ремонт и восстановление поврежденных экземпляров оказались слишком большими, поэтому автопроизводитель принял решение просто заменить их. Местные дилеры BMW и Mini получили другие автомобили, вместо отозванных, поэтому для покупателей это вылилось лишь в дополнительное ожидания, а вот производителю пришлось потерпеть убытки, вместе с транспортной компанией, перевозившей груз.

Среди автомобилей, которые гниют на стоянке в Ванкувере, можно видеть лучшие модели баварской марки: BMW M4, BMW M6, достаточно редкие BMW i8 и Alpina B6.