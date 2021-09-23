Усі вони потрапили у сніговий шторм у порту прибуття і були визнані непридатними для ремонту.

У канадському місті Ванкувер вже шість років чекають на утилізацію близько 3000 новеньких автомобілів BMW та Mini. На вигляд машини абсолютно цілі, але всередині вони зруйновані.

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У 2015 році партію автомобілів відправили морем до Канади. Прибувши у порт Галіфакс, судно потрапило в шторм, через що машини були пошкоджені водою та сіллю. Через це абсолютно нові автомобілі довелось відкликати. Експерти дійшли висновків, що вплив солоної води може призвести до ряду серйозних проблем, включаючи пошкодження електричних систем.

Витрати на ремонт і відновлення пошкоджених примірників виявилися занадто великими, тому автовиробник ухвалив рішення просто замінити їх. Місцеві дилери BMW та Mini отримали інші автомобілі, замість відкликаних, тому для покупців це вилилось лише в додаткове очікування, а от виробнику довелось збиткувати, разом з транспортною компанією, що перевозила вантаж.

Серед автомобілів, що гниють на стоянці у Ванкувері, можна бачити найліпші моделі баварської марки: BMW M4, BMW M6, досить рідкісні BMW i8 та Alpina B6.