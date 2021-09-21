Усі машини – з кермом праворуч, частково розібрані та заборонені для експлуатації у США.

Склад конфіскованих машин налічує 20 розібраних автівок. Повідомляється, що імпортер намагався уникнути податків, зареєструвавши вантаж не як автомобілі, а як запчастини, але махінація не вдалась. Конфіскат було виставлено на урядовий аукціон.

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Серед конфіскованих машин переважають знакові спорткари – є кілька Nissan Silvia S15, Nissan Skyline, Toyota Chaser, Honda Legend тощо. Автомобілі явно обирались під проєкти, оскільки мають високопродуктивні мотори, зокрема тойотівські 1JZ-GTE.

Машини виставлялись на торги одним лотом, з обов’язковою умовою, що всі куплені автомобілі, після укладення угоди, повинні бути експортовані за межі США власним коштом покупця. У разі повторного ввезення машин у США, власника очікує конфіскація транспортного засобу з подальшим знищенням, а також значний грошовий штраф.

На онлайн-аукціоні на цей лот було зроблено 135 ставок, а перемогла ставка у 148 тисяч доларів.

Фото: конфісковані у США японські автомобілі / Apple Towing Co