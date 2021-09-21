Все машины – с рулем справа, частично разобраны и запрещены для эксплуатации в США.

Склад конфискованных машин насчитывает 20 разобранных автомобилей. Сообщается, что импортер пытался избежать налогов, зарегистрировав груз не как автомобили, а как запчасти, но махинация не удалась. Конфискат был выставлен на правительственный аукцион.

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Среди конфискованных машин преобладают знаковые спорткары – есть несколько Nissan Silvia S15, Nissan Skyline, Toyota Chaser, Honda Legend и тому подобное. Автомобили явно выбирались под объекты, поскольку имеют высокопроизводительные моторы, в частности тойотовские 1JZ-GTE.

Машины выставлялись на торги одним лотом, с обязательным условием, что все купленные автомобили, после заключения сделки, должны быть экспортированы за пределы США за счет покупателя. В случае повторного ввоза машин в США, владельца ожидает конфискация транспортного средства с последующим уничтожением, а также значительный денежный штраф.

На онлайн-аукционе на этот лот было сделано 135 ставок, а победила ставка в 148 тысяч долларов.

Фото: конфискованные в США японские автомобили / Apple Towing Co