Ведущий производитель британских электромобилей London Electric Vehicle Com (LEVC) на своем сайте сообщил, что половина культовых лондонских черных такси теперь - электрические.

Всего столичный автопарк насчитывает 15 000 такси. Количество машин с дизельными ДВС постепенно уменьшается, уступая аккумуляторной технике. За пять лет, а первое аккумуляторное такси здесь появилось в 2018 году, шел неустанный рост е-сегмента. Только за последний месяц подвижной состав таксопарков увеличил количество аккумуляторной техники на 10%.

По состоянию на 1 декабря с. г. на улицах Лондона уже предоставляют таксомоторные услуги более 7 970 машин с нулевым уровнем выбросов (ZEC). В основном это машины серии ТХ, благодаря которым удалось предотвратить попадание в атмосферу Земли более 200 000 тонн вредных выбросов CO 2 . Если перевести этот показатель в более понятное сравнение, то это эквивалент 111 000 рейсов из Лондона в Сидней.

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Компания изготовила более 10 000 своих революционных электрических такси eCity TX, которые были проданы по всему миру. Однако значительная часть таких машин все-таки работает в Лондоне и число заказчиков из столицы постоянно растет.

"Лондонские черные такси признаны во всем мире, и мы гордимся тем, что так много водителей помогают очистить наш воздух, управляя автомобилями с нулевым уровнем выбросов (ZEC). Достижение этой вехи является прекрасным отражением того, как Лондон упорно работает над тем, чтобы стать более экологичным, экологически чистым городом", - рассказала директор отдела лицензирования и регулирования Лондона Хелен Чепмен.

Электрические такси TX от LEVC - это доступный и инклюзивный автомобиль для всех, независимо от возраста или физической формы. Благодаря гибкому пространству для шести пассажиров, транспортное средство включает встроенный пандус для инвалидных колясок. Это дает возможность TX разместить инвалидную коляску "лицом вперед" – не каждое такси такого типа для этого приспособлено. Технология eCity TX обеспечивает чистый запас хода EV 125,5 км.

Стоит сказать, что эти электромобили имеют дополнительный запас хода (REEV). Машины работают исключительно на электричестве, но имеют небольшой вспомогательный бортовой генератор (от 1,5-литрового бензинового двигателя), что больше известен как Range Extender. При необходимости Range Extender заряжает аккумулятор Drive Battery, питающий электрический приводной двигатель для движения колес. При этом Range Extender действует только как источник питания для обеспечения электричеством аккумулятора Drive, увеличивая радиус действия.

Владеть дизельным таксомотором в Лондоне сейчас уже убыточно. Если водители электротакси не платят экологический сбор, то владельцы транспортных средств, загрязняющих окружающую среду, должны платить ежедневную ставку в размере £ 12,50, то есть 553,5 грн.



Фото/видео: LEVC (London Electric Vehicle Company)