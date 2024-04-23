В первом квартале этого года дизельные модели заняли четверть рынка.

В І кв. 2024г. автопарк Украины пополнили более 19 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром.

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Это на 19% больше, чем в прошлом году: 4,2 тыс. ед. новых (+84%) и 14,8 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (+8%).

Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили четверть продаж (в I кв. 2023г. их доля была 20%). Среди ввозимых подержанных авто доля дизельных машин составила 27%, против 35% в прошлом году.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster - 1505 ед.; Toyota Land Cruiser Prado - 298 ед.; Toyota Hilux - 273 ед.; Volkswagen Touareg - 198 ед.; Skoda Kodiaq - 171 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто: