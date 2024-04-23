В первом квартале этого года дизельные модели заняли четверть рынка.
В І кв. 2024г. автопарк Украины пополнили более 19 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром.
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Это на 19% больше, чем в прошлом году: 4,2 тыс. ед. новых (+84%) и 14,8 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (+8%).
Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили четверть продаж (в I кв. 2023г. их доля была 20%). Среди ввозимых подержанных авто доля дизельных машин составила 27%, против 35% в прошлом году.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster - 1505 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 298 ед.;
- Toyota Hilux - 273 ед.;
- Volkswagen Touareg - 198 ед.;
- Skoda Kodiaq - 171 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane - 1309 ед.;
- Skoda Octavia - 1052 ед.;
- Volkswagen Passat - 1040 ед.;
- Nissan Qashqai - 757 ед.;
- Volkswagen Golf - 525 ед.