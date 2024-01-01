ТОП 10 найпопулярніших нових авто в Україні: рейтинг

Не зважаючи на загальне зменшення продажів автомобілів французької марки Renault, її кросовер Duster у червні став бестселером українського ринку нових легкових авто, повідомляє Укравтопром.

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Попередній лідер ринку - Toyota RAV-4 продемонстрував другий результат. А «бронзу» місяця несподівано отримав електромобіль Honda M-NV.

До ТОП-10 нових легковиків червня 2024 року увійшли:

Renault Duster - 447 од.; Toyota RAV-4 - 424 од.; Honda M-NV - 140 од.; Toyota Camry - 138 од.; BMW X5 - 115 од.; Suzuki SX4 - 114 од.; Mitsubishi L200 - 113 од.; Mazda CX5 - 111 од.; KIA Sportage - 107 од.; BMW 3 - 104 од.

За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% червневого ринку нових легковиків.

