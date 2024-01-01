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ТОП 10 найпопулярніших нових авто в Україні: рейтинг

У червні продажі нових авто зменшились на 8% відносно аналогічного періоду минулого року. Також змінився лідер ринку.
Названо ТОП 10 найпопулярніших нових авто червня - Auto24
Євген Гудущан
logo2 липня, 14:10
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Не зважаючи на загальне зменшення продажів автомобілів французької марки Renault, її кросовер Duster у червні став бестселером українського ринку нових легкових авто, повідомляє Укравтопром.

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Попередній лідер ринку - Toyota RAV-4 продемонстрував другий результат. А «бронзу» місяця несподівано отримав електромобіль Honda M-NV.

До ТОП-10 нових легковиків червня 2024 року увійшли:

  1. Renault Duster - 447 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 424 од.;
  3. Honda M-NV - 140 од.;
  4. Toyota Camry - 138 од.;
  5. BMW X5 - 115 од.;
  6. Suzuki SX4 - 114 од.;
  7. Mitsubishi L200 - 113 од.;
  8. Mazda CX5 - 111 од.;
  9. KIA Sportage - 107 од.;
  10. BMW 3 - 104 од.

За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% червневого ринку нових легковиків.

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