ТОП 10 найпопулярніших нових авто в Україні: рейтинг

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2 липня, 14:10
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Не зважаючи на загальне зменшення продажів автомобілів французької марки Renault, її кросовер Duster у червні став бестселером українського ринку нових легкових авто, повідомляє Укравтопром.
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Попередній лідер ринку - Toyota RAV-4 продемонстрував другий результат. А «бронзу» місяця несподівано отримав електромобіль Honda M-NV.
До ТОП-10 нових легковиків червня 2024 року увійшли:
- Renault Duster - 447 од.;
- Toyota RAV-4 - 424 од.;
- Honda M-NV - 140 од.;
- Toyota Camry - 138 од.;
- BMW X5 - 115 од.;
- Suzuki SX4 - 114 од.;
- Mitsubishi L200 - 113 од.;
- Mazda CX5 - 111 од.;
- KIA Sportage - 107 од.;
- BMW 3 - 104 од.
За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% червневого ринку нових легковиків.