Складено рейтинг кращих електромобілів 2024 року

Американське видання Consumer Reports, на яке посилається focus.ua, опублікувало новий рейтинг якості авто. На цей раз експерти визначили кращі електромобілі 2024 року.

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У Consumer Reports не змінюють методику досліджень. Як і раніше, експерти опитують власників авто та проводять тести. Із 50 випробуваних електрокарів лише 14 моделей отримали рекомендацію. Серед них є як масові, так і преміальні електромобілі 2024 року, а найбільше моделей-переможців — у концерну Hyundai-Kia.

Абсолютним переможцем у рейтингу став електрокросовер Kia EV9, який набрав 98 балів зі 100 можливих. Друге місце посів BMW iX, який BMW iX переміг у сегменті електрокросоверів преміумкласу.

Кращі преміальні електрокросовери 2024 року:

BMW iX — 84 бали. Genesis GV60 — 75. Lexus RZ — 74. Audi Q4 e-tron — 71. Audi Q8 e-tron — 70.

Кращі електрокросовери 2024 року:

Kia EV6 — 77 балів. Tesla Model Y — 72. Kia Niro Electric — 71. Nissan Ariya — 70. Ford Mustang Mach-E — 70.

Серед масових легкових електрокарів відзначили Hyundai Ioniq 6 (83 бали), а серед преміальних — BMW i4 (83 бали) і Porsche Taycan (76).

До речі, недавно кращі електрокросовери визначили і в Європі, причому той рейтинг суттєво відрізняється від американського.