Складено рейтинг кращих електромобілів 2024 року

Американське видання Consumer Reports, на яке посилається focus.ua, опублікувало новий рейтинг якості авто. На цей раз експерти визначили кращі електромобілі 2024 року.
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У Consumer Reports не змінюють методику досліджень. Як і раніше, експерти опитують власників авто та проводять тести. Із 50 випробуваних електрокарів лише 14 моделей отримали рекомендацію. Серед них є як масові, так і преміальні електромобілі 2024 року, а найбільше моделей-переможців — у концерну Hyundai-Kia.
Абсолютним переможцем у рейтингу став електрокросовер Kia EV9, який набрав 98 балів зі 100 можливих. Друге місце посів BMW iX, який BMW iX переміг у сегменті електрокросоверів преміумкласу.
Кращі преміальні електрокросовери 2024 року:
- BMW iX — 84 бали.
- Genesis GV60 — 75.
- Lexus RZ — 74.
- Audi Q4 e-tron — 71.
- Audi Q8 e-tron — 70.
Кращі електрокросовери 2024 року:
- Kia EV6 — 77 балів.
- Tesla Model Y — 72.
- Kia Niro Electric — 71.
- Nissan Ariya — 70.
- Ford Mustang Mach-E — 70.
Серед масових легкових електрокарів відзначили Hyundai Ioniq 6 (83 бали), а серед преміальних — BMW i4 (83 бали) і Porsche Taycan (76).
До речі, недавно кращі електрокросовери визначили і в Європі, причому той рейтинг суттєво відрізняється від американського.