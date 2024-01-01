Стоит ли покупать подержанный Volkswagen Golf 7

Volkswagen Golf во всех поколениях был очень разнообразным автомобилем. Седьмая генерация имела три варианта кузова, а линейка силовых агрегатов насчитывала более десятка возможных комбинаций мотора и коробки передач.

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Выпускался он с 2012 до 2020 года, получив рестайлинг в 2017 году. Сейчас на одном из украинских сайтов по продаже подержанных авто одновременно висит более тысячи объявлений по продаже седьмых “гольфов”. Ценовая вилка – от восьми до двадцати тысяч долларов. Дороже просят за совсем свежие "прокачанные" версии GTI/R.

Мелкие проблемы и “детские болячки”

Почти на всех машинах первых серий были проблемы с уплотнителями задних дверей в пятидверных версиях. Вода через них попадала в салон. В рестайлинговых машинах с 2017 года могут запотеть фары. В остальном же ничего смертельного. Мастерские, обслуживающие корпоративные автомобили, как и сами водители, положительно отзываются об этой модели.

В популярных версиях оказались проблемными подшипники механической коробки передач. Коробка либо заменялась по гарантии, либо более-менее успешно ремонтировалась. В рамках сервисной акции обновлялись цапфы передних колес, которые в автомобилях первых партий были изготовлены из некачественного материала.

Большинство “детских болячек” уже устранено

Часть машин имела проблемы с усилителем тормозов. Педаль тормоза становилась тугой и высвечивался индикатор неисправности тормозной системы. Виновником был вакуумный шланг – его также меняли по гарантии.

Большинство этих проблем уже устранено, поэтому встретить их на тех автомобилях, которые продаются сейчас на вторичном рынке, маловероятно.

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Бензиновые двигатели

Основные бензиновые двигатели серии EA211 оказались относительно надежными. Серьезных сбоев, как для современных агрегатов концерна, немного. Двигатель 1.2 TSI в начале производства имел проблемы с регулятором фаз ГРМ. Эти проблемы были до 2015 года. Официальные сервисы меняли фазорегулятор по гарантии.

Общей проблемой моторов 1.2 и 1.4 TSI стал зависающий клапан турбокомпрессора. Этот элемент выходил из строя преимущественно после длительного перерыва в эксплуатации. В стенах официального сервиса за ремкомплект с работой придется заплатить около 300 долларов, а в сторонних сервисах – около 200.

Все упомянутые выше моторы имеют проблемы с помпой системы охлаждения, которая не выдерживает установленного производителем интервала 210 тысяч километров пробега. Ее лучше заменить вместе с ремнем ГРМ уже через 150 тысяч километров пробега.

Бензиновые двигатели больше не страдают слишком высоким потреблением масла

Более мощные турбомоторы 1.8 и 2.0 TSI серии EA888 тоже зарекомендовали себя неплохо. У них больше нет склонности к повышенному расходу масла, а проблема накопления нагара на впускных клапанах решена с помощью дополнительной форсунки.

Перед покупкой версий с двигателем 2.0 TSI следует проверить историю обслуживания и состояние привода ГРМ. Хотя срок службы цепи увеличился, но риск преждевременного растяжения все еще существует.

Последние бензиновые двигатели 1.0 и 1.5 TSI также серии EA211 пока не создают проблем. Однако следует помнить, что 1,5-литровый турбомотор имеет сложную конструкцию, которая в будущем может доставить неприятности. В частности, сажевый фильтр и система ACT, которая отключает цилиндры при низких нагрузках.

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Дизельные двигатели

Неплохо показали себя дизельные агрегаты, но без инцидентов не обходится. Типичная проблема турбодизелей объемом 1,6 и 2,0 литра – невысокий ресурс пластиковой помпы охлаждающей жидкости. Кроме того, встречаются проблемы с натяжителем ремня ГРМ. После замены старого натяжителя производства Gates на продукт Dayco проблема больше не повторяется.

В двухлитровом дизельном двигателе преждевременно "заканчивается" подушка двигателя со стороны коробки передач. Стоимость новой детали – от 50 долларов. Столько же в стороннем сервисе попросят за замену.

Механики также отмечают случаи прогара прокладки под головкой блока цилиндров дизельного 2.0 TDI после 100 тысяч километров пробега. Виной тому агрессивное вождение и слишком тонкая прокладка. Она гораздо тоньше по сравнению с двигателями предыдущих серий. Стоимость ремонта – несколько тысяч долларов.

Дизельные двигатели высокой мощности не славятся долговечностью и очень дорогие в ремонте

Среди типичных неисправностей дизельных агрегатов следует отметить забитый сажевый фильтр. Иногда его можно очистить. Однако удалить полностью его теперь сложнее, чем на предыдущих версиях - официальные сервисы таких операций не делают, а сторонние не стесняются на этом зарабатывать.

Ну и последний элемент, который иногда подводит, – это электромеханические форсунки Bosch. Стоимость одной форсунки – около 300 долларов. За ремонт форсунки в специализированном сервисе просят в районе 150 долларов.

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Коробки передач

Если в автомобиле установлена коробка передач с двойным сцеплением DSG, следует обновлять трансмиссионную жидкость каждые 60 тысяч. В случае с шестиступенчатой коробкой стоимость операции составит от 100 до 150 долларов, зависимости от того, используется оригинальное масло, или заменитель. Фильтр следует устанавливать только оригинальный. Расходы на обновление жидкости в семиступенчатом роботе немного меньше. Дело в том, что здесь в механическую часть коробки и в мехатроник масло заливается отдельно.

Спокойная манера вождения существенно продлит срок службы мехатроника, комплекта сцепления и двухмассового маховика. Но в случае ремонта затраты окажутся немалыми. Для реанимации мехатроника понадобится от $600 до $1500. Сцепление обойдется около $600 плюс столько же за замену двухмассового маховика.

Печально известные коробки DSG имеют особенности в эксплуатации

Также дополнительных затрат потребуют полноприводные модификации. Обновление масла в муфте Haldex требуется через каждые 60 000 км. Также в зоне риска подвесной подшипник кардана, стоит он не очень дорого, 20-50 долларов, вдвое больше просят за его замену.

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Электрика

Среди других проблем и неисправностей следует отметить отсутствие реакции камеры заднего вида на включение передачи заднего хода. Причина этого – попадание грязи через механизм открывания дверей и повреждения камеры.

Также владельцев донимает влажность в передней и задней части салона. Если вода появляется спереди, то виноват неправильно проложенный дренажный канал от испарителя кондиционера. Вода позади кузова вызвана плохо установленными уплотнителями.

Возникают проблемы с датчиками ABS, которые можно менять на неоригинальные (от 10 долларов за штуку). Чистку дроссельной заслонки следует проводить только на сервисах, имеющих современное диагностическое оборудование – после чистки может потребоваться адаптация. Даже для замены задних тормозных колодок требуется программное подключение для сведения суппортов.

Электрический усилитель руля почти никогда не доставляет проблем

Выводы

Если подытожить, то Volkswagen Golf 7 заслуживает неплохие оценки. Несмотря на множество новых решений и значительную потерю веса, серьезных проблем пока не наблюдается. Потенциально высокие расходы могут быть связаны с высокофорсированными дизельными двигателями. Стоит помнить, что дизельные агрегаты занимают больше места в моторном отсеке, чем мелкие бензиновые, а это увеличивает стоимость обслуживания и ремонта.

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С осознанием потенциальных расходов следует подходить и к выбору печально известных коробок передач с двойным сцеплением DSG. При осмотре необходимо тщательно проверить работу электронных систем, поскольку неисправности бывают. И не всегда затраты на ремонт ограничиваются обновлением программного обеспечения, особенно после небрежного устранения последствий ДТП.

В целом седьмое поколение Golf держится достойно, а двигатели не доставляют много проблем. Правда, стоимость большинства ремонтных работ будет на высоком уровне. Перед покупкой стоит проверить сервисную историю экземпляра, интересующего вас, потому что она имеет огромное значение.