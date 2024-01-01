Volkswagen IDBuzz получил чрезвычайно высокий ценник

Первые поставки модели ожидаются в конце 2024 года. Как и ожидалось после официального дебюта модели в июле 2023 года, ID.Buzz доступен в трех комплектациях.

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Начальная цена базового уровня оснащения Pro S составляет 59 995 долларов, средней комплектации Pro S Plus – $63 495 и 67 995 долларов за полноприводный вариант, тогда как флагманская версия 1st Edition с полным приводом стоит $69 995. Это означает, что ID.Buzz является самым дорогим автомобилем бренда Volkswagen в США.

Мощность одномоторных вариантов составляет 286 л.с., тогда как полноприводный вариант 4Motion AWD выдает 340 лошадиных сил. Все версии оснащены батареей емкостью 91 кВт-ч. Максимальный запас хода одномоторной версии по данным Volkswagen составляет 377 километров, тогда как полноприводные версии могут преодолеть 372 км.

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Базовая версия имеет широкий список оснащения, в который входят 20-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фонари с анимированными эффектами, 12,9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, 5,2-дюймовая цифровая панель приборов.

Кроме этого, ID.Buzz имеет трехзонный климат-контроль, электроподогрев и вентиляция передних сидений с функцией массажа, аудиосистема с 9 динамиками и набором технологий безопасности под баннером IQ.DRIVE ADAS. Фургон доступен с тремя вариантами отделки салона под названием Copper, Moonlight и Dune.