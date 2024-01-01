Шпионы впервые заметили будущий Volkswagen ID.2: видео

Как передает Autoevolution, узнать прототип ID.2, который инженеры Volkswagen замаскировали, используя элементы кузова ID.3, можно благодаря зарядному порту впереди с правой стороны, короткой колесной базе и малой задней двери.

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Поговаривают, что ID.2 будет похож по размерам на Polo. Концепция VW ID.2all и серийный Polo имеют колесную базу 2600 мм и 2552 мм соответственно. Ожидается, что серийный вариант электромобиля будет иметь подобные концепции характеристики по расположению силовой установки на передней оси.

Volkswagen заявлял, что ID.2all имеет мощность 225 лошадиных сил. По оценкам, запас хода по WLTP составит до 450 километров. Модель будет предлагаться в Европе и будет недоступен в США, поскольку субкомпактный электромобиль будет производиться на заводе SEAT в Испании.

ID.2 станет первым серийным автомобилем Volkswagen на платформе MEB Entry. Автопроизводитель обещает, что начальная стоимость будет ниже 25 000 евро. Известно, что концерн Volkswagen Group готовит к дебюту две родственных с ID.2 модели: Cupra Raval и Skoda Epiq.

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Кроме этого, Audi также заявляла о намерениях создать электромобиль начального уровня на базе MEB Entry. Сообщается, что его назовут Q2 e-tron или A2 e-tron, и новинка станет концептуальным преемником Q2 и A1. Собирать модель будут в Германии, а не в Испании.