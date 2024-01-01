Сотня Volkswagen Transporter передана пограничникам на линию соприкосновения

Получателями техники стали боевые подразделения Государственной пограничной службы, защищающие страну на самых горячих фронтовых направлениях. В Благотворительном фонде убеждены, что такие крупные централизованные передачи позволяют командованию более эффективно распределять помощь между структурными подразделениями и планировать будущие боевые задачи.

"Эти машины уже распределены между различными отрядами Пограничной службы, они пойдут на наиболее тяжелые участки линии соприкосновения с коварным врагом – это Херсонский, Запорожский, Донецкий, Луганский и Харьковский направления. Транспорт будет использоваться для выполнения задач по логистическому обеспечению, эвакуации, а главное его назначение - это сохранение жизни и здоровья наших бойцов", – отметил начальник управления вооружения Государственной пограничной службы Украины Владимир Кулагин.

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В целом указанный MK Foundation передал Государственной пограничной службе за время войны 313 автомобилей марки Volkswagen Transporter, два грузовика Iveco и три кареты скорой помощи.

Передача бусов VW, о которых редакция Авто24 не раз рассказывала, состоялась перед центральным входом в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

"Мы благодарим наших защитников за то, что они сдерживают российское нашествие на фронте. Со своей стороны мы делаем все, чтобы быть для них надежным тылом и вовремя оказывать необходимую помощь, ведь противостоять такому врагу мы сможем только вместе", – отметили в MK Foundation.